ТОП-10 самых продаваемых SUV в России по итогам апреля

Бестселлером в сегменте SUV на российском рынке в апреле стал компактный кроссовер Hyundai Creta. В прошлом месяце реализация этой модели составила 6445 автомобилей, что в 6 раз выше показателя годичной давности, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Второе место занял внедорожник LADA Niva с показателем 5346 проданных машин (рост в 3,1 раза). Третий результат показал Volkswagen Tiguan– 3709 автомобилей, что в 2,8 раза больше по сравнению с прошлым годом. Далее идет Renault Duster, разошедшийся тиражом 3696 экземпляров (рост в 3,8 раза). Замыкает пятерку самых популярных SUV в России KIA Sportage, чьи продажи составили 2952 машины (рост в 3,9 раза).

В ТОП-10 бестселлеров сегмента SUV по итогам апреля также вошли Toyota RAV4 (2941 шт., рост в 4,9 раза), Skoda Kodiaq (2394 шт., рост в 3 раза), Skoda Karoq (2327 шт., рост в 3,1 раза), Renault Kaptur (1995 шт., рост в 4,7 раза) и Hyundai Santa Fe (1993 шт., рост в 6,8 раза).

Стоит отметить, что по итогам четырех месяцев 2021 года лидером среди моделей SUV также является Hyundai Creta с показателем 25768 реализованных машины (+30%). Далее следуют внедорожник LADA Niva, разошедшийся в количестве 18540 единиц (+49%) и Toyota RAV4, продажи которого составили 14189 автомобилей (+16%).

Во сколько обойдется содержание нового автомобиля сегмента SUV (и не только) – подскажет «Калькулятор оценки стоимости владения».

Фото: Hyundai