Mitsubishi отзывает в России более 3 тысяч кроссоверов Outlander | АВТОСТАТ

Mitsubishi отзывает в России более 3 тысяч кроссоверов Outlander

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Mitsubishi отзывает в России более 3 тысяч кроссоверов Outlander

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Компания «ММС Рус» объявила об отзыве 3217 кроссоверов Mitsubishi Outlander, изготовленных с мая по сентябрь 2016 года. Причины отзыва: в некоторых случаях возможно снижение эффективности работы стояночного тормоза. На всех автомобилях будет произведена проверка и при необходимости замена задних тормозных суппортов, сообщает пресс-служба Росстандарта. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в настоящее время на российском рынке продается кроссовер Mitsubishi Outlander третьего поколения, который выпускается на заводе «ПСМА Рус» в Калуге. Автомобиль предлагается с двумя бензиновыми двигателями мощностью 146 и 167 л.с. Цены на кроссовер стартуют с отметки 1 млн 859 тыс. рублей.

Ранее компания Mitsubishi Motors запатентовала в России внешний вид кроссовера Outlander четвертого поколения. Продажи новинки на российском рынке начнутся не раньше 2022 года. Не исключается, что на начальном этапе модель будут импортировать, а уже позже наладят локальное производство на заводе в Калуге.

Полный список официальных дилеров Mitsubishi (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Источник: АВТОСТАТ

Теги: отзывmitsubishimitsubishi outlander

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