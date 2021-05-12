ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в России по итогам апреля

Самой продаваемой моделью в России по итогам апреля остается LADA Granta, чья реализация увеличилась в 4,6 раза и составила 14050 автомобилей. Второе место заняла LADA Vesta с показателем 11178 машин, что в 3,8 раза больше по сравнению с прошлым годом. Третий результат показала KIA Rio – 6996 проданных автомобилей (рост в 4 раза), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Лидером среди моделей SUV остается кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом в 6445 экземпляров (рост в 6 раз). Спрос на семейство внедорожников LADA Niva вырос в 3,1 раза до 5346 автомобилей. Лифтбек Volkswagen Polo был реализован в количестве 5164 штук, что в 3,8 раза выше показателя годичной давности. Далее идет седан Hyundai Solaris, чьи продажи увеличились в 8,6 раза до 5163 машин. Реализация лифтбека Skoda Rapid второго поколения составила 4378 единиц. Кроссовер Volkswagen Tiguan выбрали 3709 покупателей – в 2,8 раза больше по сравнению с прошлым годом. Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России на этот раз Renault Duster с показателем 3696 проданных машин (рост в 3,8 раза).

Эти и другие автомобили, новые или с пробегом, можно найти в автосалонах проверенных дилеров.

Фото: АВТОВАЗ