Российский авторынок в апреле вырос почти в 4 раза

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в апреле выросли в 3,9 раза до 151964 машин. По итогам четырех месяцев 2021 года российский авторынок составил 515934 автомобиля (+24,3%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Как отмечают в АЕБ, совокупный объем продаж за январь-апрель 2021 года, как и ожидалось, на 24,3% выше, чем в 2020 году, но на 4,5% ниже, чем в тот же период 2019 года. Для дальнейшей стабилизации спроса и бизнеса по-прежнему необходимы меры государственной поддержки. Согласно актуальному прогнозу АЕБ, по итогам 2021 года в России будет продано 1 млн 632 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей, что означает рост рынка на 2,1% по сравнению с прошлым годом.

Лидерство на российском авторынке удерживает марка LADA, чьи продажи в апреле увеличились в 4 раза и составили 37931 автомобиль. Второе место по объему продаж сохраняет KIA – реализация 19101 машины (рост в 4,4 раза) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку занимает Hyundai с показателем 15483 проданных автомобиля, что в 6,4 раза выше показателя годичной давности.

Далее следует Renault – автомобили этой марки выбрали 13957 покупателей (рост в 4,5 раза). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Skoda, чьи продажи составили 10365 машин (рост в 3,4 раза). В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам апреля также вошли Volkswagen (9449 шт., рост в 3,1 раза), Toyota (8514 шт., рост в 3,3 раза), ГАЗ (4911 шт., рост в 2,2 раза), Nissan (3681 шт., рост в 3,5 раза) и Haval (3001 шт., рост в 7,1 раза).

Автомобили этих и других марок можно найти в автосалонах проверенных дилеров.