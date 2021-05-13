ТОП-10 самых продаваемых автомобилей премиум-сегмента в 1 квартале

С января по март нынешнего года в России было реализовано около 39 тысяч новых легковых автомобилей премиум-сегмента. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», это на 4% больше, чем в 1 квартале 2020 года. Также экспертами был составлен рейтинг самых популярных таких моделей.

Лидерство в нем сохраняет кроссовер Lexus RX – за отчетный период его продажи, по данным АЕБ, составили 2427 единиц. Кроме этой модели, в тройку лидеров тут попали два представителя Mercedes-Benz – кроссовер GLE и E-Class (2247 и 2004 шт. соответственно).

Далее в рейтинге располагаются сразу три модели BMW – 5-Series (1856 шт.), а также кроссоверы X6 (1686 шт.) и X5 (1434 шт.). Помимо них, в ТОП-10 самых продаваемых премиальных автомобилей по итогам 1 квартала вошли: Mercedes-Benz GLS (1330 шт.), Lexus NX (1233 шт.), BMW X3 (1199 шт.) и Mercedes-Benz GLC (1064 шт.).

Отметим, что продажи остальных моделей премиум-сегмента в январе – марте составили менее 1 тысячи экземпляров.

Во сколько обойдется содержание премиальных (и других) автомобилей, можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Бизнес Кар