Проблему дефицита электроники для автопрома решат к концу лета

Минпромторг РФ рассчитывает, что проблема дефицита электроники для автомобилей будет решена к концу лета, заявили агентству «ТАСС» в министерстве. Чтобы ускорить поставки комплектующих автопроизводителям, к процессу подключились торговые представительства России за рубежом.

Напомним, дефицит микропроцессоров, начавшийся в прошлом году, связан с резко возросшим спросом в условиях пандемии на бытовую электронику, а также с восстановлением спроса на автомобили. Проблема усугубилась зимними штормами в штате Техас, где находятся некоторые предприятия по производству микросхем, а также из-за пожара на заводе японской компании Renesas Electronics, на долю которой приходится 17% мирового рынка микросхем. В разное время о приостановке или сокращении объявляли такие автоконцерны, как Volkswagen, Hyundai, BMW, Suzuki, Toyota, Honda и другие.

«Ситуация с поставками автомобилей стабильно сложная. Прямого дефицита автомобилей нет, но есть определенные модели или цвета, которых нет в наличии. Такая ситуация по всем брендам – вряд ли вы найдете бренд, у которого таких проблем нет. Безусловно, есть уникальность ситуации в каждом бренде по моделям, по классам или по опциям. Но если смотреть в целом –почти у всех автопроизводителей в ограничениях пневмоподвеска, новые приборные панели, комплектующие сидений, такие как вентиляция и пр.», – рассказал агентству «АВТОСТАТ» генеральный директор АО АВТОDOM Андрей Ольховский.

По словам руководителя группы онлайн-продаж дирекции развития продаж ГК «БИЗНЕС КАР» Андрея Творогова, в настоящее время наблюдается существенный дефицит новых автомобилей на рынке России. Нехватка машин наблюдается как иностранного производства (импортируемые), так и локальной сборки. На примере Toyota и Lexus наблюдается дефицит по всему модельному ряду обоих брендов, и под текущий спрос машин сильно не хватает. Оборачиваемость складов составляет 80-85%, а запас продаж всех автомобилей, включая те, что в поставке, при текущем спросе составляет 1,1 месяца.

«Учитывая мировую ситуацию с 3-4-5 волной локдаунов в Западной и Центральной Европе, сложную эпидемиологическую ситуацию в юго-восточной Азии и в Америке, дефицит может продлиться в течение всего летнего сезона, по крайней мере по импортным машинам. В ближайшее время, если не будет просадок в поставках комплектующих, наладятся производственные линии автомобилей локальной сборки, что отчасти поможет оживить продажи», – говорит Андрей Творогов.

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