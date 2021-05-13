Эксперты рассказали о перспективах китайских автомобилей в России

Китайские автомобили, которые в свое время воспринимались как серьезная угроза АВТОВАЗу, пока так и не смогли занять заметную долю на российском рынке. Тем не менее, спрос на машины из Поднебесной растет с каждым годом, расширяются их модельные ряды, увеличивается количество дилеров китайских марок. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, почему российские потребители стали чаще отдавать предпочтение продукции китайского автопрома и каковы дальнейшие перспективы китайских машин в нашей стране.

По словам генерального директора ГК «Аларм-Моторс» Романа Слуцкого, есть несколько причин для столь резкого роста интереса российского потребителя к автомобилям ведущих китайских брендов. Во-первых, все-таки нужно отдать должное тому, что за последние 10 лет китайские автогиганты совершили огромный прорыв в качестве и дизайне своих автомобилей. Эти автомобили создаются опытнейшими инженерами и дизайнерами мирового уровня с целью завоевания международных рынков. Тест-драйв Haval F7 или Geely Coolray легко убедит в этом каждого. Во-вторых, китайским компаниям удалось довольно успешно собрать профессиональные команды менеджмента для дистрибуции на российском рынке и реформировать свои дилерские сети. Сегодня основной объем продаж для китайских компаний формируют топовые российские дилерские группы. И, наконец, в третьих, такой активный рост продаж у китайских брендов обусловлен сложившейся в последнее время конъюнктурой на авторынке России, а именно высоким уровнем спроса, который в полной мере не смогли обеспечить предложением корейские и японские концерны.

Как отмечает директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков, общий объем российского рынка по-прежнему невелик, особенно на фоне китайского, который на порядок больше. Тем не менее, по его мнению, в перспективе 3 - 5 лет китайские бренды будут стабильно увеличивать суммарную долю на российском рынке по 1 - 2% в год. Могли бы и быстрее, но в головах большинства россиян китайские автомобили пока ассоциируются с невысоким качеством, ненадежностью и недолговечностью. Главная задача китайцев - сломать этот стереотип и на практике доказать обратное.

«Как мне кажется, у всех китайских компаний из «большой четверки» (Haval, Chery, Geely, Changan) есть свой потенциал, и довольно серьезный. Причем пока перспективы лучше у Haval и Geely, у которых уже есть локальное производство. Активно ищет местную сборочную площадку и Chery. Все они готовятся выводить на наш рынок машины и под своими суббрендами. Так что нам предстоит стать свидетелями нешуточной конкурентной борьбы китайских марок на нашем рынке. В выигрыше, надеюсь, будут наши покупатели», - рассуждает шеф-редактор Радио «Автодор» Игорь Моржаретто.

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Фото: ГК «АвтоСпецЦентр»