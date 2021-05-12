Mercedes-Benz представил компактвэн EQT

Компания Mercedes-Benz представила концепт-кар Mercedes-Benz EQT, который в будущем превратится в две новых серийных модели. Как пишет портал Wroom.ru, этот автомобиль придет на смену коммерческой модели Mercedes-Benz Citan образца 2012 года, являющейся перелицованной копией Renault Kangoo. Новая машина вновь создана на базе Kangoo, но уже третьего поколения: у нее такая же форма кузова, но полностью измененное оформление передней части и иной дизайн передней панели салона.

В течение этого года дебютирует серийный Mercedes-Benz Citan: это будут грузовой фургон и коммерческий пассажирский минивэн. А в 2022 году на рынок выйдет новый минивэн Mercedes-Benz T-класса – тот же «Ситан», но с легковым комфортом, улучшенной отделкой и богатым оснащением. Технические подробности о новой модели пока не сообщаются, хотя уже известно, что в гамме появятся электрические версии под именем Mercedes-Benz EQT.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2021 года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 352 малотоннажных автомобиля с трехлучевой звездой – это на 7% больше, чем годом ранее.

Напомним, в октябре 2020 года компания Mercedes-Benz объявила о завершении продаж в России коммерческих автомобилей Sprinter Classic, которые выпускались на мощностях ГАЗа в Нижнем Новгороде. В дальнейшем Mercedes-Benz Vans сосредоточится на имеющемся актуальном портфеле продуктов, чтобы отвечать ожиданиям существующих и потенциальных клиентов. Портфель включает последнее поколение Sprinter, минивэн V-Класс и Vito. Благодаря сотрудничеству с российскими кузовопроизводителями на базе малотоннажных автомобилей Mercedes-Benz на местном рынке выпускаются микроавтобусы, автомобили скорой помощи, автомобили с холодильными установками, бронированные автомобили и многие другие модификации.

Какие еще модели Mercedes-Benz и по какой цене официально представлены на российском рынке, подскажет каталог «Цена Авто».

Фото: Mercedes-Benz