Bentley выпустит новый электрический кроссовер в 2025 году

Британская люксовая марка Bentley разрабатывает первый в своей истории автомобиль с электрической силовой установкой в рамках проекта Artemis концерна Volkswagen Group.

Как сообщил изданию Car глава компании Bentley Эдриан Холлмарк, первым электромобилем британской люксовой марки станет кроссовер, разработанный в тесном сотрудничестве с Audi. Он будет построен на той же электрической платформе PPE, на которой разрабатывается электрокар Audi в рамках проекта Artemis концерна Volkswagen Group. Главную роль в проекте играет Audi: именно под этой маркой в 2024 году должен появиться принципиально новый электромобиль с высокой степенью автономности. Чуть позже родственная модель появится у марки Volkswagen в рамках проекта Trinity, а у Bentley первый электрокар будет представлен в 2025 году, пишет портал Motor.ru.

По словам Холлмарка, раньше покупатели Bentley довольно скептически относились автомобилям на электротяге, но в настоящее время уже около 39% клиентов марки потенциально готовы пересесть на электрокар. Хотя британские инженеры по-прежнему считают большую массу аккумуляторных батарей существенным недостатком, прогресс в сфере «электрических» технологий неоспорим, утверждает глава марки. Дизайнерам еще предстоит переосмыслить фирменный стиль бренда с учетом всех нюансов платформы. Пока у Bentley есть только одна электрифицированная модель – Bentayga Hybrid.

Напомним, в ноябре 2020 года компания Bentley Motors представила новую стратегию Beyond100, согласно которой с 2026 года модельный ряд Bentley будет состоять исключительно из электрифицированных моделей – гибридных или полностью электрических, а с 2030 года – только из электромобилей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в конце марта 2021-го компания Bentley Motors выпустила 200-тысячный автомобиль за свою более чем 100-летнюю историю. Юбилейным стал внедорожник Bentayga Hybrid, который сошел с конвейера завода в Крю. В период с 1919 года, когда была основана компания Bentley, до 2002 года выпущено 44418 автомобилей, из которых 38933 собраны в Крю. Среди них было множество легендарных моделей, таких как Bentley Blower, R-Type Continental, Mulsanne, Arnage, Azure. Как отмечается, 84% автомобилей, реализованных на рынке Великобритании, до сих пор остаются в строю.

Стоит также отметить, что из 200 тыс. выпущенных автомобилей Bentley на долю Continental GT, который был представлен 2003 году, приходится 80 тыс. единиц. А недавно состоялась презентация нового Bentley Continental GT Speed – самого быстрого автомобиля за всю историю марки. Первый внедорожник марки Bentayga, представленный в 2015 году, на сегодняшний день преодолел производственный рубеж в 25 тыс. автомобилей. Ожидается, что в течение десятилетия модель Bentayga побьет производственный рекорд модели Continental GT и станет самой продаваемой моделью Bentley за всю историю марки. Кроме того, с 2005 года компания также выпустила 40 тыс. спортивных седанов Flying Spur.

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Фото: Bentley