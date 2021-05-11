КАМАЗ планирует удвоить выпуск грузовиков поколения К5

КАМАЗ, согласно бизнес-плану текущего года, намерен выпустить 2,4 тыс. автомобилей нового поколения К5. По словам генерального директора КАМАЗа Сергея Когогина, в 2022 году планируется выпустить 6,7 тыс. грузовиков К5 и свыше 11 тысяч – в 2023 году.

В этой связи важна готовность поставщиков, сообщает пресс-служба КАМАЗа. Первый этап их подготовки завершается в июне, после чего, с июля, КАМАЗ собирается удвоить объем выпуска грузовиков поколения К5 с 10 до 20 единиц в сутки. Как отметил глава КАМАЗа, актуальный бизнес-план тоже может быть пересмотрен в сторону увеличения, хотя дальнейший прирост выпуска моделей К5 невозможен – Европа и Китай не смогут нарастить свои поставки. «В целом компания будет переосмысливать состояние рынка, потому что наша техническая политика в отношении модельного ряда оправдала прогнозы», – подчеркнул Сергей Когогин.

Сейчас усилия КАМАЗа направлены на выход в сегмент премиум: активную реализацию магистральных тягачей КАМАЗ-54901 – новинки модельного ряда компании поколения К5, которая была выведена на рынок в 2020 году, и расширение этой линейки продукции новыми моделями. Так, на 2021 год запланирован вывод на рынок новых моделей поколения К5: седельный тягач 6х2, самосвалы 6х4, 6х6 и 8х4.