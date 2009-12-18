Scania наладит в России сборку грузовых шасси

Шведский производитель грузовиков Scania планирует начать сборку грузовиков на базе арендованных цехов в промзоне «Шушары».

Как рассказал газете «Ведомости» первый зампредседателя комитета экономического развития петербургской администрации Сергей Фивейский, инвестиции в проект составят около 10 млн. евро, Scania собирается выпускать в России «несколько тысяч» грузовых шасси в год. Часть из них останется в России: Scania будет собирать на их базе грузовики из крупных узлов для российских заказчиков, но также шасси из России будут отправляться на европейские заводы концерна.

У Scania уже есть производство в России: в 2002 году в Санкт-Петербурге она организовала крупноузловую сборку автобусов. По словам коммерческого директора «Скания-Русь» Андрея Чурсина, за девять месяцев 2009 года было выпущено 34 автобуса, в 2008 году – около 90 машин. А продажи грузовиков в России в этом году, по его словам, сократились почти в 5 раз до 1000 машин (в 2008 году было 4800 шт.). Из крупных иностранных производителей грузовиков свой завод в России сейчас есть только у Volvo Trucks. Его мощность – 15 тысяч автомобилей в год, инвестиции составили около 100 млн. евро.

Как отмечают эксперты, начинать сейчас крупномасштабный производственный проект в России бессмысленно, а вот недорогое крупноузловое производство на съемных площадях поможет Scania минимизировать риски, сэкономив при этом на недорогой местной рабочей силе. По данным агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на начало 2009 года российский парк грузовых автомобилей Scania насчитывал почти 35 тысяч единиц техники. При этом значительная доля из этого количества относится к относительно новым автомобилям. Общее число грузовиков 2005 - 2008 гг. выпуска составляет порядка 13 тысяч машин.