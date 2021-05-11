Chery Tiggo 7 Pro возглавил рейтинг самых продаваемых «китайцев» в РФ

В 1 квартале в нашей стране было продано почти 19 тыс. новых легковых автомобилей китайских марок. Это на 79% больше, чем в январе – марте 2020 года, отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ».

Самым востребованным «китайцем» в этот период оказался новый Chery Tiggo 7 Pro, чья реализация, по данным АЕБ, составила 3 044 автомобиля. Напомним, что продажи этого кроссовера стартовали сравнительно недавно – в сентябре прошлого года.

Следом идет кроссовер Haval F7 с результатом 2 941 проданный экземпляр (+77%), а замыкает первую тройку Chery Tiggo 4, который разошелся тиражом в 2 271 автомобиль (рост в 2,4 раза).

На четвертом месте – купе-кроссовер Haval F7x (1 911 шт.; рост в 2,9 раза), а на пятой строчке находится лидер 2020 года – Geely Atlas – с отрицательной динамикой продаж (-10%) и результатом 1 463 машины.

В ТОП-10 бестселлеров в сегменте китайских автомобилей также вошли Geely Coolray (1 451 шт.; рост в 16,7 раза), Haval Н5 (948 шт.), Chery Tiggo 8 (713 шт.; рост в 4,2 раза), Haval H9 (549 шт.; рост в 2,4 раза) и CHERYEXEED TXL (520 шт.).

Во сколько обходится содержание китайского (и не только) автомобиля, можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Chery