КАМАЗ возобновил производство после майских каникул

КАМАЗ сегодня возобновил работу после майских праздников и корпоративного отпуска, который проходил на предприятии с 4 по 8 мая. За оставшиеся рабочие дни мая предстоит выпустить около 3 тыс. автомобилей. Согласно производственному плану, во втором квартале со сборочного конвейера сойдут более 11 тыс. грузовиков, сообщает пресс-служба КАМАЗа. Напомним, в первом квартале было произведено 9796 автомобилей «КАМАЗ», что на 32% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Между тем, КАМАЗ вышел на темп производства на уровне 200 автомобилей в сутки – это на 15 машин больше, чем завод выпускал в начале года. При этом предприятие запланиррвало дальнейший рост суточного выпуска автомобилей, что связано с высоким спросом на грузовики «КАМАЗ» со стороны потребителей.

«В настоящее время мы контрактуем автомобили, которые сможем поставить в сентябре – на ближайшие четыре месяца вся продукция уже продана. Поэтому мы взяли на себя задачу увеличить бизнес-план, причем существенно. Год для КАМАЗа начинался с темпом производства 185 автомобилей в сутки... На второе полугодие нашей целью становится объем выпуска 210 машин, но это пока только желаемый параметр. В течение недели нам предстоит оценить возможности как свои, так и поставщиков – после этого будет приниматься решение об увеличении объема производства», – рассказал генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин.

По его словам, рынок готов принять и большее количество грузовиков, однако и выпуск 210 автомобилей в сутки означает некоторые производственные сложности – один из конвейеров пришлось бы перевести на трехсменный режим работы. Однако глава КАМАЗа считает данную меру неэффективной, поскольку для компании прирост темпа означает донабор персонала в количестве почти 2 тыс. человек. Пока же КАМАЗу удается выпускать 200 автомобилей в сутки без изменения численности, за счет повышения производительности труда.

Напомним, ранее КАМАЗ пересмотрел текущий бизнес-план по реализации автотехники на внутреннем рынке в 2021 году в сторону увеличения – с 34,5 тысяч до 39 тыс. автомобилей. Среди основных целей в направлении развития продаж, которые КАМАЗ ставит перед собой на нынешний год, – увеличение доли автомобилей «КАМАЗ» на рынке до 51% за счет роста продаж нового модельного ряда, а также укрепление позиций в сегментах седельных тягачей и спецтехники. На 2021 год запланирован вывод на рынок новых моделей поколения К5: седельный тягач 6х2, самосвалы 6х4, 6х6 и 8х4. Также планируется продолжить развитие модельного ряда газомоторной техники, в том числе вывод на рынок КАМАЗ-54901 с газовым двигателем.

Несмотря на то, что КАМАЗ продолжает активно расширять модельный ряд автомобилей поколения К5, выпуск грузовиков с классической кабиной К3 прекращаться в ближайшее время не будет, поскольку на них сохраняется высокий спрос в России. А вот автомобили поколения К4, скорее всего, будут сняты с конвейера в 2024 году. Напомним, кабиной К4, производство которой стартовало на прессово-рамном заводе компании в 2013 году, оснащается семейство перспективных автомобилей, включая популярный тягач.

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Фото: КАМАЗ