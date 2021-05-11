АВТОВАЗ возобновил производство автомобилей в плановом режиме

АВТОВАЗ сегодня возобновил производство автомобилей в плановом режиме, которое было приостановлено с 1 по 10 мая в связи с майскими праздниками и плановым корпоративным отпуском. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе предприятия.

АВТОВАЗ в апреле реализовал на российском рынке 37931 автомобиль LADA – это в 4 раза больше, чем годом ранее. Напомним, что продажи на всем российском рынке в апреле 2020 года показали самые низкие значения в современной истории в связи с введенными в стране жесткими санитарными ограничениями. По итогам четырех месяцев 2021 года российские дилеры LADA продали 121839 машин, что на 37% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2021 года АВТОВАЗ выпустил 92,9 тыс. автомобилей. Это на 13% выше показателя за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения Минпромторга РФ. Стоит отметить, что в феврале АВТОВАЗ начал производство обновленного семейства LADA Largus.

Какие модели LADA и по какой цене представлены на рынке в настоящее время, подскажет каталог «Цена Авто».

Фото: АВТОВАЗ