Раскрыта внешность нового «Соболь NN» 4х4

В Сети появилось изображение полноприводного автомобиля «Соболь NN», которое опубликовал паблик RCI News. По предварительным данным, «Соболь» нового поколения пройдет сертификацию в 2021 году. При этом модель включена в план производства на 2022 год, пишет «Российская газета».

Судя по фотографии, «Соболь NN» представлен в виде грузового фургона с низкой крышей. Автомобиль также отличает увеличенный дорожный просвет, система полного привода и односкатная ошиновка задней оси.

Стоит отметить, что «Соболь NN» получил кабинные модули от «ГАЗели Next» и переднюю часть кузова от «ГАЗели NN» (New Next). Передок имеет линзованные фары, бампер с ПТФ, решетку радиатора с хромированным молдингом, рельефный капот, другие крылья. Интерьер должен быть оборудован современной панелью с 9-дюймовой мультимедийной системой и с оригинальным щитком приборов.

По технической части ожидается 2,8-литровый турбодизель Cummins мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатая «газовская» механическая коробка передач. Не исключено и появление автоматической трансмиссии.

Что касается «ГАЗели NN», то Горьковский автозавод уже собрал партию из двух десятков автомобилей. Запуск серийного производства новинки ожидается уже в этом месяце. На базе «ГАЗели NN» будет создан даже более широкий, чем на базе современной платформы «ГАЗель NEXT», модельный ряд легких коммерческих автомобилей полной массой 3,5 и 4,6 т, с различными типами кузова, колесными базами и вариантами спецтехники.

По итогам первого квартала 2021 года Горьковский автозавод выпустил 11,3 тыс. легких коммерческих автомобилей, что на 18,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, с конвейера предприятия сошло 2,2 тыс. грузовых машин (+29%), следует из сообщения Минпромторга РФ. Стоит отметить, что в феврале ГАЗ начал производство бескапотного среднетоннажного грузовика «Валдай Next». Инвестиции «Группы ГАЗ» в разработку и организацию производства автомобиля составляют около 1,4 млрд рублей.

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», в январе-марте 2021 года в нашей стране было куплено 10542 легких коммерческих автомобиля ГАЗ (-1,2%), что обеспечило марке безусловное лидерство в сегменте LCV. А самой популярной моделью является «ГАЗель Next» с показателем 5755 машин (-2,7%). Объем рынка среднетоннажных автомобилей ГАЗ в отчетный период увеличился на 11,1% до 1862 единиц. Наиболее востребованный из них – «ГАЗон NEXT», чей результат составил 1160 грузовиков (+8,5%).

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Фото: RCI News