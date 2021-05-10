На сколько дороже стали автомобили с пробегом в апреле? | АВТОСТАТ

На сколько дороже стали автомобили с пробегом в апреле?

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На сколько дороже стали автомобили с пробегом в апреле?

AUTOSTAT PRICE BOOK - справочник цен на автомобили с пробегом
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Средняя цена* легкового автомобиля с пробегом в России по итогам апреля 2021 года составила 726 тыс. рублей, следует из справочника AUTOSTAT PRICE BOOK. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», это на 0,2% выше, чем в марте (724,6 тыс. рублей).

Но если сравнить апрельские цены на подержанные машины с теми, что были год назад, их рост оказывается более значительным (+20,4%). Напомним, что в апреле 2020-го средняя цена автомобиля с пробегом составляла 602,8 тыс. рублей.

Отметим также, что динамика цен на вторичном рынке заметно отличается – в зависимости от моделей и их возраста. К примеру, 3-летний седан LADA Vesta за год подорожал в среднем на 22%, а универсал LADA Vesta SW того же возраста – только на 12%. Кроссовер Renault Duster в возрасте 5 лет прибавил за год 28%, а 7-летний внедорожник Chevrolet Niva – 19%.

Во сколько обойдется содержание этих (и других) автомобилей, можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

* Рассчитана на основании мониторинга предложений о продаже автомобилей на вторичном рынке (без учета объемов реализации).

Фото: АВТОСТАТ

Источник: АВТОСТАТ

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