Ferrari выпустила купе и кабриолет с мощнейшим мотором в своей истории

Компания Ferrari выпустила две новые модификации флагманского суперкара 812 Superfast под названием 812 Competizione и Competizione A. Автомобили получили самый мощный и высокооборотистый двигатель, который когда-либо устанавливали на дорожные машины итальянской марки.

Как пишет портал Autonews.ru, речь идет о 6,5-литровом атмосферном моторе V12, развивающим 830 л.с. и 692 Нм крутящего момента – на 30 л.с. и 26 Нм больше, чем у агрегата стандартного Ferrari 812 Superfast. Двигатель, работающий вместе с 7-ступенчатой роботизированной коробкой, способен раскручиваться до 9500 оборотов в минуту.

Купе Ferrari 812 Competizione также получило некоторые другие конструкционные изменения. Так, вместо заднего стекла установили особый алюминиевый обтекатель с массивными воздухозаборниками для оптимизации набегающего потока. На капоте ради снижения массы появилась поперечная планка из углепластика. Кроме того, в целях облегчения конструкции из композитных материалов выполнили ряд элементов в салоне.

Автомобиль массой 1487 кг способен набирать первую «сотню» за 2,85 сек., а на разгон до 200 км/ч уходит 7,5 сек., что на 0,05 сек. и 0,4 сек. быстрее стандартного 812 Superfast. Максимальная скорость осталась прежней – 340 км/ч.

Ferrari 812 Competizione A получило открытый кузов типа «тарга». Этот автомобиль получился чуть медленнее купе из-за более высокой массы, однако в Ferrari постарались максимально снизить вес за счет съемной крыши из карбона.

Оба автомобиля будут выпущены малым тиражом, размер которого не называют. На данный момент все экземпляры новых суперкаров уже проданы.

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Фото: Ferrari