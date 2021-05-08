«Автоматы» бьют рекорды: на них приходится уже около 65% продаж

Доля продаж новых легковых автомобилей с автоматической трансмиссией (АТ)* в нашей стране побила очередной рекорд. К такому выводу пришли эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам исследования российского рынка в 1 квартале 2021 года.

По оценке агентства, с января по март в России было реализовано порядка 235 тыс. автомобилей, оснащенных АТ. Это составляет 64,5% от общих продаж новых легковых машин, являясь максимальным показателем за всю историю нашего рынка. Напомним, прежний рекорд был зафиксирован ровно год назад – в 1 квартале 2020-го (63,1%).

Также стоит отметить, что последние 5 лет рыночная доля легковых автомобилей с АТ в России превосходит 50%, причем последние 2 года она находится даже выше 60%-ной отметки. При этом рост доли «автоматов» в 1 квартале эксперты агентства во многом объясняют меньшим снижением продаж таких машин (-1,1%) по сравнению со всем рынком (-3,2%).

Какие еще модели с АТ (и не только) могут появиться на российском рынке в 2021 году – смотрите в «Календаре новинок».

* К автоматической трансмиссии мы относим как классические «автоматы», так и «роботы», вариаторы и т.п.

Фото: lada.ru