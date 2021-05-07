Компания Renault начала продажи бюджетного пикапа Express грузоподъемностью 675 кг, который является утилитарной альтернативой новому Renault Kangoo. Новая модель технически близка к Dacia Dokker, но отличается от него улучшенным салоном, усиленным шасси и оригинальным кузовом с 1,78-метровой грузовой платформой, пишет портал Motor.ru.

Пикапы Renault Express мелкосерийно выпускает из обычных фургонов итальянская фирма Focaccia Group Automotive. Превращение в грузовичок происходит с одобрения Renault, поэтому французский автопроизводиель включил новую модель в свой конфигуратор.

Мастерская Focaccia прагматично подошла к созданию пикапа: задняя стенка кабины и боковины закрыты толстым черным пластиком, с обеих сторон защищен откидной борт. Шасси усилено, но грузоподъемность Renault Express невелика – всего 675 кг. Длина грузовой платформы – 1,78 метра, при этом полезный объем может быть уменьшен, если заказать массивный хромированный ящик с инструментами.

Салон у грузовичка Renault Express такой же, как у фургона, силовые агрегаты также идентичны. Пикап можно заказать со 100-сильной бензиновой «турбочетверкой» 1.33 TCe или 1,5-литровым турбодизелем Blue dCi в вариантах форсировки на 75 или 95 л.с. Оба агрегата сочетаются только с 6-скоростной «механикой».

Во Франции цены на фургон Renault Express стартуют с отметки 17,5 тыс. евро (1,58 млн рублей), так что бюджетная модель примерно на 15% дешевле более продвинутого Kangoo (от 20,7 тыс. евро или 1,87 млн рублей). Трансформация в грузовичок прибавит к базовой цене Express еще несколько тысяч евро.

Какие модели Renault и по какой цене представлены на российском рынке в настоящее время, подскажет каталог «Цена Авто».

Фото: Renault