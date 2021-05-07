Tesla на полгода отложила запуск своего завода в Европе

Компания Tesla Motors на полгода отложила старт производства на своем европейском заводе под Берлином, который также известен под названием «Гигафабрика 4».

По данным издания Automobilwoche, глава Tesla Илон Маск дал дополнительные шесть месяцев европейской команде на полную подготовку к выпуску автомобилей для стран Евросоюза – до января 2022 года. Прежде предполагалось, что проект должен быть сдан в июле нынешнего года, пишет портал Autonews.ru. По словам источников, Tesla еще не получила окончательного разрешения на работу новой «Гигафабрики». Кроме того, у американской компании есть проблемы со строительством производственной площадки для аккумуляторов.

В конце апреля стало известно, что местное Министерство природных ресурсов обвинило Tesla в использовании несоответствующих труб для отвода промышленных сточных вод. Экологи утверждают, что нарушения могут привести к отравлению питьевой воды в регионе.

Европейский завод Tesla, который также известен как «Гигафабрика 4» и Giga Berlin, возводят в пригороде немецкой столицы рядом с новым аэропортом. Предприятие, в строительство которого инвестируют примерно 4 млрд долларов, займет территорию около 300 га, что по площади эквивалентно приблизительно 420 футбольным полям.

В 2020 и 2021 году Tesla столкнулась с рядом трудностей во время строительства. В частности, речь идет о массовых протестах местных экологов, подавших в суд из-за вырубки леса под площадку для завода.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», американский производитель электромобилей Tesla по итогам первого квартала 2021 года получил чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в размере 438 млн долларов. Это примерно в 27 раз больше прошлогодней квартальной прибыли в 16 миллионов, следует из отчетности компании. Выручка выросла в 1,7 раза и составила 10,389 млрд долларов. Глава компании Tesla Илон Маск отметил, что компания продала 10% принадлежащих ей биткоинов, чтобы доказать ликвидность этого актива как альтернативного способа хранения денежных средств на балансе.

В январе-марте 2021 года Tesla выпустила 180338 электромобилей, что в 1,7 раз выше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом это число состоит только из моделей Model 3 и Y, поскольку в первом квартале текущего года компания не произвела ни одного автомобиля моделей S и X. В 2020 году за этот отчетный период Tesla произвела 15,39 тыс. машин этих моделей. Поставки в первом квартале 2021-го выросли почти в два раза в годовом выражении и достигли 184,8 тыс. автомобилей. Поставки Model S и X составили 2,02 тыс. машин, упав в 6 раз по сравнению с первым кварталом 2020 года. Поставки Model 3 и Y подскочили в 2,4 раза до 182,78 тыс. автомобилей.

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Фото: Tesla