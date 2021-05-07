Renault планирует расширить модельный ряд в России

Компания Renault намерена расширить модельный ряд в России, заявил на пресс-конференции генеральный директор группы Renault Лука де Мео. При этом какие именно модели планируется представить на российском рынке, он не уточнил. «Мы абсолютно точно будем расширяться [в России] с другим модельным рядом, нежели последние 10 лет», – сказал глава Renault.

Напомним, в марте на российском рынке стартовали продажи внедорожника Renault Duster нового поколения, производство которого налажено на заводе компании в Москве. Как сообщалось ранее, до 2025 года компания Renault планирует представить в России четыре новинки, в том числе модели, разработанные на новой платформе CMF-B. Кроме того, Renault намерена выйти в новые сегменты и запустить новую модель C-класса. Также компания рассматривает возможность продаж электромобилей в России.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2021 года российские дилеры Renault реализовали 30364 автомобиля, что на 5% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 7,8% против 8,0% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Renault в России стал седан Logan – в январе-марте на нем остановил свой выбор 7756 потребителей (-1%). Второе место в модельном ряду Renault занял хэтчбек Sandero, чьи продажи снизились на 1% и составили 6557 единиц. Третий результат среди моделей Renault показал кроссовер Duster – 6204 реализованных автомобиля (-12%). Продажи кроссовера Kaptur составили 4610 машин, что на 16% ниже показателя годичной давности. Купе-кроссовер Renault Arkana по итогам первого квартала нашел 3905 покупателей (-15%).

А какие новые модели от других марок готовятся к выходу на рынок в текущем году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Renault