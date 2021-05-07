Volkswagen Tiguan вновь получил полный привод с 1,4-литровым мотором

Компания Volkswagen пересмотрела комплектации обновленного кроссовера Tiguan на российском рынке. Теперь он вновь доступен со связкой 150-сильного двигателя 1.4 TSI и полного привода во всех исполнениях. Пару мотору составляет 6-диапазонный «робот» DSG, пишет издание «Авторевю». Производство таких кроссоверов начнется на заводе Volkswagen в Калуге в середине мая, а к дилерам их начнут поставлять в июне. Стоимость стартует с 2 млн 089 тыс. 900 рублей за версию Respect и достигает 2 млн 719 тыс. 900 рублей за «спортивную» R-Line.

Напомним, продажи обновленного Volkswagen Tiguan начались на российском рынке в декабре прошлого года, и с тех пор модель предлагалась с 1,4-литровым двигателем мощностью 150 л.с. с безальтернативным приводом на передние колеса.

В то же время Volkswagen увеличил стоимость всех комплектаций Tiguan на 80 тыс. рублей. Так, новая цена кроссовера варьируется от 1 млн 879 тыс. 900 рублей за базовое исполнение с 125-сильным мотором 1.4 и передним приводом до 3 млн 049 тыс. 900 рублей за полноприводный R-Line с 2,0-литровым TSI мощностью 220 л.с.

При этом дорогие версии с мотором 2.0 пока не доступны для заказа. По неофициальным данным, они временно исчезнут из линейки «Тигуана» и вновь появятся в автосалонах только осенью. Вероятная причина – нехватка микросхем, с которой столкнулись многие автопроизводители на фоне пандемии.

Внешний дизайн обновленного Volkswagen Tiguan отличают новые бамперы, обновленная передняя решетка радиатора, хромированные молдинги, а также новые передние фары IQ Light и задние фонари с динамическими поворотными огнями. В салоне автомобиля появились новые обивки сидений и цвета отделки салона, а также многоцветная атмосферная подсветка.

Набор функционального оборудования расширился за счет обновленной мультимедийной системы MIB3 с расширенным функционалом и возможностями персонализации. Работа с климатической установкой Climatronic теперь переведена в цифровой формат – управлять ее функциями можно с помощью сенсорных регуляторов и кнопок.

По итогам первого квартала 2021 года продажи Volkswagen Tiguan на российском рынке составили 8543 автомобиля, что на 3% ниже показателя годичной давности. В результате он вошел в пятерку самых продаваемых моделей SUV в нашей стране, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Какие еще модели Volkswagen и по какой цене официально представлены на российском рынке, подскажет каталог «Цена Авто».

Фото: Volkswagen