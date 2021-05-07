За первую неделю мая уже 7 марок повысили цены на автомобили

В рамках мониторинга, который регулярно проводят специалисты «Цена Авто», с 1 по 7 мая было отмечено повышение стоимости автомобилей у 7 марок, представленных на российском рынке.

Так, с 1 мая подорожал весь модельный ряд отечественной LADA. В зависимости от модели и комплектации удорожание составило 1,3 – 3,1%.

Такое же масштабное повышение цен отмечено у французского Renault и японского Suzuki. У этих марок все модели подорожали на 0,8 – 3,7% и 0,5 – 0,7% соответственно.

У других брендов произошел точечный рост стоимости. Например, китайская Chery повысила цены на кроссоверы Tiggo 4 (на 0,8 – 1,5%) и Tiggo 7 Pro (на 1,1 – 1,2%), а ее премиальный суббренд CHERYEXEED поднял стоимость своего внедорожника TXL (на 4,2 – 4,4%).

Стали дороже массовые модели Chevrolet – седан Nexia (на 3,4 – 4,0%) и хэтчбек Spark (на 3,9 – 4,4%), а также японский кроссовер Nissan Terrano (на 0,8 – 2,3%).

Какие еще бренды обновят прайс-листы в мае, можно оперативно узнавать на сайте «Цена Авто».

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