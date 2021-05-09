УАЗ в 1 квартале увеличил производство LCV более чем в 2 раза

Ульяновский автозавод по итогам первого квартала 2021 года выпустил 3,8 тыс. легких коммерческих автомобилей. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из сообщения Минпромторга РФ.

Стоит отметить, что в марте Ульяновский автозавод представил новую версию легкого коммерческого грузовика УАЗ «Профи» грузоподъемностью 1,5 тонны. Модификация, получившая официальное название «Полуторка», пришла на смену прежнему моноприводному варианту «Профи» в модельной линейке бренда. Схема с односкатной ошиновкой колес заднего моста, как наиболее эффективная для автомобилей с полным приводом, сохранится для версий 4х4.

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», в январе - марте 2021 года в нашей стране было куплено 4196 легких коммерческих автомобилей УАЗ (+18%). Наиболее востребованной моделью УАЗ в сегменте LCV является УАЗ-3909, чей результат составил 2143 машины (+25%). На втором месте по популярности идет грузовичок УАЗ «Профи», разошедшийся тиражом в 659 экземпляров (+5,6%). Третье место принадлежит грузопассажирскому автомобилю УАЗ-3741, который приобрели 582 клиента (рост в 2,4 раза).

Какие модели легковых автомобилей УАЗ и по какой цене официально представлены на российском рынке, подскажет каталог «Цена Авто».

Фото: УАЗ