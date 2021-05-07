ГАЗ в 1 квартале увеличил производство LCV на 19%

Горьковский автозавод по итогам первого квартала 2021 года выпустил 11,3 тыс. легких коммерческих автомобилей, что на 18,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, с конвейера предприятия сошло 2,2 тыс. грузовых машин (+29%), следует из сообщения Минпромторга РФ. Стоит отметить, что в феврале ГАЗ начал производство бескапотного среднетоннажного грузовика «Валдай Next». Инвестиции «Группы ГАЗ» в разработку и организацию производства автомобиля составляют около 1,4 млрд рублей.

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», в январе-марте 2021 года в нашей стране было куплено 10542 легких коммерческих автомобиля ГАЗ (-1,2%), что обеспечило марке безусловное лидерство в сегменте LCV. А самой популярной моделью является «ГАЗель Next» с показателем 5755 машин (-2,7%). Объем рынка среднетоннажных автомобилей ГАЗ в отчетный период увеличился на 11,1% до 1862 единиц. Наиболее востребованный из них – «ГАЗон NEXT», чей результат составил 1160 грузовиков (+8,5%).

Как сообщалось ранее, в мае ожидается запуск серийного производства легкого коммерческого автомобиля нового поколения «ГАЗель NN». На базе «ГАЗели NN» будет создан даже более широкий, чем на базе современной платформы «ГАЗель NEXT», модельный ряд легких коммерческих автомобилей полной массой 3,5 и 4,6 т, с различными типами кузова, колесными базами и вариантами спецтехники.

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» не только отслеживают важные события в автомире, но и постоянно мониторят рынок легковых автомобилей. Во сколько сейчас оценивается на рынке ваш автомобиль с пробегом? Это можно узнать с помощью калькулятора «Оценка авто».

Фото: ГАЗ