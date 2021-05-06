Volkswagen – лидер рынка автомобилей с пробегом в Санкт-Петербурге

В 1 квартале 2021 года жители Северной столицы купили 35,5 тыс. подержанных легковых автомобилей. Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ», это на 2,2% больше результата годичной давности. Также ими был составлен рейтинг марок и моделей, которые пользуются тут наибольшей популярностью.

Лидером марочного рейтинга в Санкт-Петербурге стал Volkswagen: в январе – марте автомобили с пробегом этого немецкого бренда были куплены в количестве 2,8 тыс. экземпляров. На втором по популярности месте располагаются подержанные автомобили отечественной марки LADA (2,5 тыс. шт.). Далее следует корейский KIA (2,4 тыс. шт.). В пятерку лидеров вторичного рынка здесь также вошли немецкий Mercedes-Benz и американский Ford (2,3 тыс. и 2,2 тыс. шт. соответственно).

Отметим, что питерский рейтинг отличается от общероссийского и московского. Для сравнения: в целом по России в ТОП-5 марок по итогам 1 квартала попали LADA, Toyota, Nissan, Hyundai, KIA. В лидерах московского рейтинга – Mercedes-Benz, BMW, KIA, LADA, Toyota.

Эксперты также составили модельный рейтинг Санкт-Петербурга. По данным агентства, с января по март петербуржцы чаще всего приобретали подержанные автомобили Ford Focus (1156 шт.). На втором месте находится Volkswagen Polo (971 шт.), на третьем – Hyundai Solaris (790 шт.). В ТОП-5 также вошли KIA Rio и Skoda Octavia (758 и 732 шт. соответственно).

Во сколько обходится содержание этих (и других) автомобилей, можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».



Фото: Рольф