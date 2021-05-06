Краснодарский край показывает лучший рост вторичного рынка в ТОП-10 регионов

В десятке крупнейших региональных вторичных авторынков лучшую динамику демонстрирует Краснодарский край, выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ». Так, жители края в 1 квартале нынешнего года купили 61,3 тыс. подержанных легковых автомобилей, что на 11,5% больше, чем в прошлом году.

Эксперты также отмечают, что и объем вторичного рынка в данном субъекте РФ уже вполне сопоставим с показателями Московской области и Москвы (65,7 тыс. и 63,4 тыс. шт. соответственно), которые являются крупнейшими региональными рынками в стране.

Помимо этой тройки, в ТОП-10 также вошли Ростовская область, Санкт-Петербург, Башкортостан, Свердловская область, Челябинская область, Татарстан и Новосибирская область. Однако два региона из этой десятки по результатам января – марта вышли «в минус», а остальные показали рост. Более подробно об этом – здесь.

Что касается всех регионов России, то рост рынка автомобилей с пробегом в 1 квартале зафиксирован в 56-ти. При этом наибольший его показатель отмечен в Тыве (+36,9%). Кроме этой республики 20%-ную отметку рыночного роста преодолели еще Бурятия (+26,9%) и Чечня (+24%).

А вот самое сильное падение наблюдается в Тульской (-7,9%) и Псковской (-7,2%) областях.

Как уже сообщали эксперты агентства «АВТОСТАТ», в целом российский рынок подержанных легковых автомобилей по итогам 1 квартала 2021 года вырос на 3,3% до 1 млн 244,8 тыс. единиц.

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Фото: КЛЮЧАВТО