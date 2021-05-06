Продажи Ford Transit в апреле выросли более чем в 3 раза

Российские дилеры Ford в апреле реализовали 1607 легких коммерческих автомобилей Ford Transit – это в 3,1 раза больше, чем годом ранее. Это лучший показатель за историю апрельских продаж, который превзошел результаты предыдущих лет в несколько раз, сообщает пресс-служба «Соллерс Форд». По итогам четырех месяцев 2021 года продажи этой модели в нашей стране составили 4995 машин, что на 91% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как отмечается, спрос на автомобили линейки Ford Transit растет со стороны всех сегментов бизнеса, и если в начале года превалировали крупные заказчики, то на данный момент отмечается повышенный рост продаж в сегменте среднего и малого бизнеса.

Как заявил ранее президент и СЕО «Соллерс Форд» Адиль Ширинов, компания планирует увеличить реализацию Ford Transit в России вдвое, при этом на долю продаж автомобилей специальных версий приходится более 50% от общего объема.

На сегодняшний день полная гамма специальных версий автомобилей на базе Ford Transit насчитывает 145 различных модификаций специального и социального назначения и продолжает пополняться. Линейка базовых версий включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси, автомобили доступны к заказу с тремя вариантами длины базы, двумя вариантами высоты крыши и всеми типами привода, включая полный. Все Ford Transit оснащаются турбодизельными двигателями объемом 2,2 л (125-155 л.с.).

Кроме легких коммерческих, мы регулярно мониторим рынок легковых машин. Самая актуальная информация об их стоимости и комплектациях содержится на сайте «Цена Авто».

Фото: «Соллерс Форд»