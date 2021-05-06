АВТОВАЗ в апреле увеличил продажи в России в 4 раза

АВТОВАЗ в апреле реализовал на российском рынке 37931 автомобиль LADA – это в 4 раза больше, чем годом ранее. Напомним, что продажи на всем российском рынке в апреле 2020 года показали самые низкие значения в современной истории в связи с введенными в стране жесткими санитарными ограничениями, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа. По итогам четырех месяцев 2021 года российские дилеры LADA продали 121839 машин, что на 37% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Бестселлером АВТОВАЗа в апреле стала LADA Granta, чья реализация увеличилась в 4,6 раза и составила 14050 автомобилей. Второй результат показала LADA Vesta – 11178 проданных машин (рост в 3,8 раза). На третьем месте по популярности среди моделей АВТОВАЗа идет LADA Largus с показателем 4347 реализованных универсалов и фургонов (рост в 2,7 раза).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в апреле АВТОВАЗ начал продажи автомобилей с мультимедийной системой LADA EnjoY Pro с Яндекс.Авто. Новая мультимедийная система представлена в автомобилях семейства LADA Vesta, включая версию Sport, а также XRAY Cross и XRAY. Планируется, что в дальнейшем новая мультимедийная система появится и в других моделях LADA.

Полный список официальных дилеров LADA (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: Питер-Лада