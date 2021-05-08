Авторынок Германии в апреле вырос на 90%

Авторынок Германии в апреле увеличился на 90% и составил 229650 машин. Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), высокий рост обусловлен низкой базой прошлого года, когда из-за вспышки коронавируса дилерские центры в стране были закрыты. При этом местный авторынок еще далек от докризисного уровня – по сравнению с апрелем 2019 года нынешний результат продаж оказался на 26% хуже. По итогам четырех месяцев 2021 года реализация новых автомобилей в Германии составила 886102 единицы (+7,8%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном транспортном агентстве Германии (KBA), самой популярной маркой на немецком рынке стал Volkswagen, который в апреле реализовал 43230 машин (рост в 2,1 раза). На втором месте идет Mercedes-Benz, увеличивший продажи в 2,6 раза до 21992 единиц. Третью строчку занимает BMW, чей показатель составил 20441 автомобиль (+64,7%). Замыкают пятерку лидеров Audi (16807 шт., +87,4%) и Opel (14149 шт., рост в 2,7 раза).

Автомобили этих и других марок можно найти и в России – в автосалонах проверенных дилеров.