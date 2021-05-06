Экспорт легковых автомобилей в 1 квартале вырос на 11%

Экспорт легковых автомобилей из России за три месяца 2021 года вырос на 10,7% и составил 18,6 тыс. единиц на общую сумму 283 млн долларов, гласят данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России. При этом в марте на внешние рынки было отправлено 7,3 тыс. автомобилей (+10,6% к февралю) на 118,3 млн долларов.

Экспорт грузовых автомобилей в январе - марте увеличился на 9,5% и составил 2,3 тыс. машин на 68,8 млн долларов. В марте за рубеж было поставлено порядка 1 тыс. грузовиков (+25% к февралю) на 24,5 млн долларов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в апреле компания Renault Россия начала экспорт внедорожника Duster нового поколения в страны СНГ – Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Армению и Киргизстан.

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Фото: Hyundai