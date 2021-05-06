Импорт легковых автомобилей в 1 квартале вырос на 47%

Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам трех месяцев 2021 года вырос на 47,3% до 76,9 тыс. машин. Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в отчетный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на 1 млрд 926 млн долларов. При этом в марте было импортировано 35,1 тыс. машин (+46,9% к февралю) на 853,8 млн долларов.

Импорт грузовых автомобилей в январе - марте увеличился на 36,7% до 6,7 тыс. машин общей стоимостью 461,7 млн долларов. Из них 3 тыс. грузовиков (+57,9% к февралю) на 203,3 млн долларов были поставлены в нашу страну в марте.

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