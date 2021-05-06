Стали известны подробности о новом Hyundai Tucson для России

В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для кроссовера Hyundai Tucson нового поколения, мировая премьера которого состоялась прошлой осенью. Пока что сертификат оформлен только на машины корейского производства, аналогичный документ на автомобили российской сборки будет готов позже. Однако «корейское» ОТТС уже вступило в силу и дает представление о том, какие кроссоверы предназначены для нашего рынка, пишет издание «Авторевю». В продаже у российских дилеров новый Hyundai Tucson ожидается уже в конце второго квартала.

В России сертифицирован удлиненный Tucson, изначально адресованный рынкам США и Китая. Такой кроссовер имеет колесную базу 2755 мм, а его габаритная длина – 4630 мм против 4500 мм у короткого европейского варианта и 4480 мм у модели прошлого поколения. При этом салон – строго пятиместный (третий ряд не предлагается даже в виде опции). На выбор доступны колеса диаметром от 17 до 19 дюймов.

Пока что в сертификате фигурируют только два двигателя. Бензиновый атмосферник G4NL семейства Smartstream объемом 2,0 л имеет распределенный впрыск, может работать на бензине АИ-92 и выдает 150 л.с. и 192 Нм. Такие кроссоверы могут иметь 6-ступенчатую «механику» или классический 6-диапазонный «автомат», причем, судя по ОТТС, обе коробки передач агрегатируются как с передним, так и с полным приводом. Второй двигатель – турбодизель D4HD объемом 2,0 л, развивающий 186 л.с. и 416 Нм. Как и у кроссовера уходящего поколения, он сочетается только с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом.

Кузов кроссовера Hyundai Tucson четвертого поколения стал больше и шире, чем у предшественника. Длинный капот, короткие свесы и удлиненная колесная база формируют профиль автомобиля в стиле купе. Что касается интерьера, приборная панель лишилась рамок и переместилась немного ниже. Широкая кромка передней панели плавно переходит на элементы дверей, а сдвоенные серебряные декоративные полосы проходят от центральной панели до задних дверей, создавая гармоничное сочетание с тщательно продуманными премиальными материалами отделки, выполненными в нейтральных тонах.

По итогам первого квартала 2021 года продажи кроссовера Hyundai Tucson в нашей стране составили 1873 автомобиля, что на 63% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате эта модель вошла в тройку бестселлеров Hyundai на российском рынке.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале 2021 года в продажу поступил обновленный кроссовер Hyundai Santa Fe, а в марте новинка получила новую специальную версию – Calligraphy. Помимо нового Tucson, в июне на российском рынке ожидается Hyundai Creta второго поколения, а в сентябре – минивэн Staria, который придет на смену предыдущему поколению модели H-1.

Об этих и других моделях, которые могут появиться на российском рынке в 2021 году, читайте в «Календаре новинок».

Фото: Hyundai