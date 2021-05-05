Fiat показал новый компактный кроссовер

Компания Fiat опубликовала первые изображения нового компактного кроссовера, который в в ближайшее время появится на рынке Южной Америки. При этом на бразильском сайте марки пользователям предлагается проголосовать за одно из трех названий: Tuo, Domo или Pulse. Под одним из них модель и поступит в продажу в сентябре этого года, пишет портал Motor.ru.

На сегодняшний день известно, что новый, пока еще безымянный кроссовер разработан на платформе MLA, которая обеспечивает «улучшенные динамические характеристики, надежность конструкции и ездовой комфорт». По неофициальным данным, в линейку двигателей модели войдет 1,3-литровый атмосферный двигатель, развивающий 110 л.с. и работающий в сочетании с вариатором. В качестве альтернативы будет доступен 1,0-литровая «турботройка» мощностью 125 сил, которая будет работать с 6-диапазонным «автоматом».

Мы не только регулярно мониторим ситуацию на автомобильном рынке и важные события в автомире, но у нас в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».

Фото: Fiat