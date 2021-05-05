Mercedes-Benz и BMW лидируют на вторичном рынке Москвы

В 1 квартале 2021 года жители столицы купили 63,4 тыс. подержанных легковых автомобилей. Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ», это на 1,5% больше результата годичной давности. Рассмотрим, какие марки и модели пользуются тут наибольшей популярностью.

Лидером марочного рейтинга в Москве стал премиальный Mercedes-Benz: в январе – марте автомобили с пробегом этого немецкого бренда приобретены в количестве 4,8 тыс. экземпляров. На втором по популярности месте располагаются подержанные автомобили другого премиум-бренда из Германии – BMW (4,5 тыс. шт.). Далее следует корейский KIA (4,4 тыс. шт.). В пятерку лидеров вторичного рынка здесь также вошли LADA и Toyota (4,2 тыс. и 4 тыс. шт. соответственно).

Отметим, что московские рейтинги всегда отличались от общероссийских. Для сравнения: в целом по России в ТОП-5 по итогам 1 квартала попали LADA, Toyota, Nissan, Hyundai, KIA.

Эксперты также составили модельный рейтинг вторичного авторынка столицы. По данным агентства, с января по март москвичи чаще всего приобретали подержанные автомобили Hyundai Solaris (1657 шт.). С небольшим отставанием, второе место тут занимает Skoda Octavia (1644 шт.), а третье – KIA Rio (1480 шт.). В ТОП-5 вошли также Ford Focus (1416 шт.), который на вторичном рынке страны носит звание бестселлера, и Volkswagen Polo (1125 шт.). А вот представители Mercedes-Benz и BMW сюда не попали.

Найти автомобили с пробегом – можно в салонах проверенных дилеров.

Фото: Рольф