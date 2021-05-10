Итальянский авторынок в апреле продолжил расти на низкой базе

Автомобильный рынок Италии в апреле вырос в 34 раза и составил 145033 машины. Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), рекордный рост обусловлен исключительно низкой базой прошлого года, когда из-за вспышки коронавируса дилерские центры в стране были закрыты с середины марта до конца апреля. Поэтому нынешний результат будет корректнее сравнивать с апрелем 2019-го, по отношение к которому показатели продаж оказались на 17,1% ниже. В то же время в ассоциации рассчитывают, что принятые ранее меры по стимулированию продаж автомобилей будут способствовать дальнейшему восстановлению автомобильной отрасли. По итогам четырех месяцев 2021 года реализация автомобилей в Италии составила 592181 единицу (+68,4%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), самой продаваемой в Италии автомобильной маркой остается Fiat, который в апреле реализовал 23237 машин (рост в 24 раза). Второе место занял Volkswagen, чьи продажи увеличились в 99 раз и составили 13702 единицы. На третьей строчке идет Peugeot с показателем 9022 реализованных автомобиля (рост в 19 раз). Замыкают пятерку лидеров Toyota (8078 шт., рост в 150 раз) и Citroen (7061 шт., рост в 26 раз).

Автомобили этих и других марок можно найти и в России в автосалонах проверенных дилеров.

Фото: AutoWP.ru