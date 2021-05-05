Емкость вторичного рынка аккумуляторов в России - более 11 млн единиц

По результатам исследования, проведенного аналитическим агентством «АВТОСТАТ», эксперты прогнозируют, что в России общая потребность вторичного рынка в аккумуляторных батареях в 2021 году будет равна 11,4 млн штук.

Рассматривая структуру вторичного рынка АКБ более детально, они также отметили, что наибольшую потребность в аккумуляторах испытывают владельцы легковых автомобилей, на долю которых в текущем году приходится более 72% от общей емкости вторичного рынка АКБ или 8,2 млн штук. Для обеспечения рынка грузовых автомобилей необходимо 1,8 млн аккумуляторов, а сегмента LCV – 1,2 млн штук. Меньше всего АКБ потребуется для оснащения автобусов – это менее 2% всей емкости, или 176 тыс. штук.

Что касается географии, то, по прогнозу, больше всего аккумуляторных батарей потребуется вторичному рынку Москвы - более 7% от общего количества, или 815,1 тыс. единиц. Более 5%, или 661,7 тыс. штук, приходится на Подмосковье. Из нестоличных регионов по потребностям в АКБ лидирует Краснодарский край (482,9 тыс. шт.; доля - более 4%). В пятерку самых крупных вторичных рынков по данному показателю входят также Санкт-Петербург и Ростовская область (399,7 тыс. и 343,7 тыс. шт. соответственно).

Более подробная информация, с характеристиками самих АКБ, марочными и иными предпочтениями автовладельцев, а также основными трендами в производстве, экспорте/импорте, потребностями первичного авторынка, содержится в отчете «Рынок автомобильных аккумуляторных батарей в России. Итоги 2020 года, тенденции и перспективы», подготовленном аналитическим агентством «АВТОСТАТ». В отчете представлена статистика производства стартерных аккумуляторных батарей в России на основании данных заводов-изготовителей и ЕМИСС.

Фото: Yandex.by