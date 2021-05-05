«Соллерс» в 2020 году получил свыше 2 млрд рублей чистого убытка по МСФО

Группа «Соллерс» по итогам 2020 года получила 66,0 млрд рублей чистой выручки по МСФО, что на 14% выше показателя годичной давности. Рост выручки связан, в первую очередь, с приобретением контролирующей доли в СП «Соллерс Форд» во втором полугодии 2019 года – 2020-й стал первым полным финансовым годом, когда консолидировалась деятельность СП. Одним из драйверов роста выручки стала также положительная динамика объемов продаж автомобилей Ford Transit в прошлом году, сообщает пресс-служба «Соллерс».

Чистый убыток «Соллерс» по итогам 2020 года составил 2 млрд 125 млн рублей против прибыли в 128 млн рублей годом ранее. Показатель EBITDA в 2020 году увеличился на 10% до 3,2 млрд рублей. Чистый долг группы «Соллерс» при этом составил 3,1 млрд рублей против 614 млн рублей по состоянию на 31 декабря 2019 года. Большую часть долга составляют кредиты с субсидированной процентной ставкой в рамках программы поддержки оборотного капитала компаний в период пандемии COVID-19, а также льготные кредиты в рамках программы опережающих госзакупок в автопроме.

В 2020 году группа «Соллерс» реализовала 50525 автомобилей, что на 2% меньше по сравнению с предыдущим годом. В результате доля «Соллерс» на российском рынке составила 3,2% против 2,9% в 2019 году, согласно данным АЕБ. Продажи внедорожников и легких коммерческих автомобилей УАЗ снизились на 6% до 36487 единиц, что было обусловлено локдауном и временным закрытием дилерских центров. При этом флагманский внедорожник УАЗ «Патриот» продемонстировал рост реализации на 10% за счет роста закупок флит-клиентами. Между тем, модель Ford Transit по итогам 2020 года показала увеличение продаж на 11% до 14038 машин, прежде всего, за счет повышенного спроса со стороны операторов онлайн-торговли и внутригородской доставки в период пандемии.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе 2021-го компания «Соллерс Форд» выкупила производственные активы завода двигателей в Елабуге у Ford Motor Company за 1,14 млрд рублей. Ранее было объявоено о планах перезапустить завод двигателей в ОЭЗ «Алабуга» и наладить там выпуск дизельных двигателей для линейки коммерческих автомобилей Ford Transit. Серийное производство двигателей запланировано на 2023 год. В настоящее время все Ford Transit оснащаются турбодизельными двигателями объемом 2,2 л (125-155 л.с.).

Мы не только регулярно мониторим ситуацию на автомобильном рынке и важные события в автомире, но у нас в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».