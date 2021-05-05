Genesis выходит на европейский рынок

Премиальный суббренд Hyundai – Genesis – летом 2021 года выйдет на европейский рынок. На момент старта продаж модельная линейка Genesis будет представлена кроссовером GV80 и седаном G80 второго поколения, а позже в Старом Свете появятся компактные автомобили G70 и GV70. Кроме того, Genesis привезет в Европу электрический седан Electrified G80, премьера которого состоялась в конце апреля на Шанхайском автосалоне, пишет портал Autonews.ru.

Стоит отметить, что на европейском рынке Genesis будет специализироваться на онлайн-продажах автомобилей: на данный момент специалисты марки завершают настройку всех необходимых сервисов, в том числе конфигуратора моделей и электронной площадки для заключения сделок. При этом на начальном этапе компания откроет шоу-румы в Лондоне, Мюнхене и Цюрихе.

Напомним, ранее бренд Genesis объявил о выходе на рынок Китая, специально для которого создана абсолютно новая бизнес-модель. Китайским покупателям предложены бизнес-седан Genesis G80 и первый кроссовер марки – Genesis GV80.

В России модельный ряд Genesis на сегодняшний день включает седаны G70, G80 и G90, а также кроссовер GV80. По итогам трех месяцев 2021 года российские дилеры Genesis реализовали 472 автомобиля, что на 10% больше по сравнению с прошлом годом. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», во втором квартале 2021 года компания Genesis начнет продажи в России обновленного спорт-седана G70, а также нового среднеразмерного кроссовера GV70.

Об этих и других моделях, которые могут появиться на российском рынке в 2021 году, читайте в «Календаре новинок».

Фото: Genesis