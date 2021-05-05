Honda показала новый бюджетный семиместный кроссовер

Компания Honda представила концептуальный семиместный кроссовер под названием N7X, означающее «New 7-Seater eXcitement». Новинку можно рассматривать в качестве предвестника серийной модели BR-V второго поколения для стран Юго-Восточной Азии, премьера которой состоится в августе нынешнего года, пишет портал Autonews.ru.

Honda N7X имеет более современный внешний вид по сравнению с первым BR-V, дебютировавшим в 2015 году. В частности, во внешности автомобиля можно проследить сходство с обновленным минивэном Odyssey и компактным HR-V второго поколения.

Как ожидается, в линейку двигателей серийного Honda N7X, как и прежде, войдет 1,5-литровый бензиновый двигатель, который развивал на предшественнике 128 л.с. и 145 Нм крутящего момента. Мотор сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач или с вариатором. Привод – исключительно на передние колеса.

Напомним, в декабре прошлого года компания Honda объявила о прекращении поставок новых автомобилей официальным дилерам на территории России в течение 2022 года. Принятое решение продиктовано стремлением Honda к глобальной оптимизации в части разработки, производства и продаж автомобильной продукции с целью дальнейшего повышения эффективности операций в автомобильном бизнесе по всему миру, а также концентрацией ресурсов на электрификации модельного ряда Honda. При этом «Хонда Мотор Рус» сохранит свое присутствие на российском рынке мотоциклетной и силовой техники, а также продолжит осуществлять деятельность, связанную с послепродажным обслуживанием автомобилей.

В настоящее время дилерская сеть Honda в России насчитывает 21 предприятие. Модельный ряд марки представлен на российском рынке двумя кроссоверами – CR-V и Pilot. По итогам первого квартала 2021 года в нашей стране было продано 329 этих автомобилей (-24%), согласно данным АЕБ. Как отмечают в «Хонда Мотор Рус», показатели продаж Honda в течение последних лет отражают потребительский спрос и ситуацию на российском рынке в целом.

Автомобили этой и других марок можно найти в автосалонах проверенных дилеров.

Фото: Honda