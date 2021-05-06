АВТОВАЗ в 1 квартале увеличил производство на 13%

АВТОВАЗ по итогам первого квартала 2021 года выпустил 92,9 тыс. автомобилей. Это на 13% выше показателя за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения Минпромторга РФ. Стоит отметить, что в феврале АВТОВАЗ начал производство обновленного семейства LADA Largus.

По итогам первого квартала 2021 года продажи автомобилей LADA Granta увеличились 2% до 30196 единиц. Таким образом, эта модель остается абсолютным бестселлером на российском авторынке. Пассажирские универсалы и фургоны LADA Largus нашли 10316 владельцев (-5%). На внедорожнике LADA Niva остановили свой выбор 13194 покупателя, что на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Реализация высокого хэтчбека LADA XRAY составила 5775 штук, что на 12% выше показателя годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ приостановил производство автомобилей с 1 по 10 мая в связи с майскими праздниками и плановым корпоративным отпуском, который запланирован с 4 по 7 мая.

Фото: АВТОВАЗ