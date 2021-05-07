По оценкам организации, к 2030 году в мире будет 145 млн электромобилей, включая грузовые и автобусы. И тогда доля таких транспортных средств достигнет 7%, говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА). На конец 2020 года в мире насчитывалось 11,2 млн электромобилей, в том числе 10,2 млн легковых, 0,4 млн малотоннажных грузовых и 0,6 млн автобусов, пишет газета «Коммерсант».

Как отмечают в МЭА, мировой парк электромобилей вполне мог бы достичь к 2030 году и 230 млн единиц (12% от всех автомобилей). Чтобы достичь этого, правительствам необходимо внедрять программы по продвижению электромобилей не только в легковом сегменте, но и в сегменте грузовых автомобилей средней и большой грузоподъемности, а также развивать сети зарядных станций. И, например, рассчитывать размер налога на бензиновое и дизельное топливо исходя из того, какой вред оно наносит окружающей среде и здоровью человека, а вырученные от этого средства правительства смогут пустить на снижение вредного воздействия обычных автомобилей и ускорение перехода на электромобили.

Между тем, экономический спад, вызванный пандемией COVID-19, по-видимому, практически не сказался на рынке электромобилей. В то время как глобальные продажи транспортных средств в целом в 2020 году упали на 16%, продажи электромобилей установили очередной рекорд. В прошлом году было зарегистрировано более 3 млн новых электромобилей, включая легковые, грузовые и автобусы – на 41% больше, чем годом ранее. Доля продаж электромобилей в 2020 году выросла на 70% и достигла рекордных 4,6% от продаж всех транспортных средств. Активнее всего электромобили покупались в Европе, которая впервые обогнала Китай по этому показателю. В ЕС было продано 1,4 млн электромобилей разных типов, в Китае – 1,2 млн единиц. На третьем месте по продажам – США, где было продано 295 тыс. электромобилей. Среди европейских стран по итогам 2020 года лидирует Германия – 395 тыс. штук.

По оценкам МЭА, в 2020 году потребители потратили на покупку электромобилей 120 млрд долларов, что на 50% больше, чем годом ранее. При этом правительства по всему миру потратили 14 млрд долларов на поддержку продаж таких транспортных средств, что на 25% больше показателя 2019 года.

По итогам первого квартала 2021 года продажи электромобилей в мире выросли на 140% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 1,1 млн единиц.

Какие электромобили или модели с классическим ДВС появятся на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».