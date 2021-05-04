АВТОВАЗ прекратил продажи фургона LADA Largus CNG

Фургон LADA Largus CNG, работающий на природном газе, стал недоступен для покупки – такой автомобиль исчез из конфигуратора на сайте АВТОВАЗа. Напомним, с октября прошлого года в продаже отсутствует и универсал LADA Largus CNG, пишет портал «Лада.Онлайн». Впрочем, это связано с недавним рестайлингом модели LADA Largus, и полностью отказываться от экономичных модификаций этого семейства АВТОВАЗ не намерен. Уже в ближайшее время обновленные «Ларгусы» должны получить заводские версии, работающие и на бензине, и на метане.

Внешний вид обновленного LADA Largus отличают оригинальный передний бампер, капот и передние крылья, решетка радиатора, фары, диски колес и наружные зеркала. Что касается изменений в салоне, автомобиль получил новую панель приборов и руль, мультимедийную систему, а также передние сиденья с развитой боковой поддержкой. Базовое оснащение дополнилось новым оборудованием, включающим центральный замок с дистанционным управлением, маршрутный компьютер и дневные ходовые огни.

Напомним, что первой серийной LADA с метановой газобаллонной установкой стала LADA Vesta CNG, выведенная на рынок в июле 2017 года. Универсал LADA Largus CNG расширил гамму газомоторных LADA в апреле 2019-го. Мелкосерийным производством метановых автомобилей LADA занимается компания «АТС-Авто». Газобаллонное оборудование устанавливается на легкие коммерческие и 5-местные пассажирские версии семейства LADA Largus. Все LADA Largus CNG оснащаются 16-клапанным двигателем LADA объемом 1,6 л и механической коробкой переключения передач. Природный газ закачивается в баллон объемом 90 л, рассчитанный на 22 кубометра сжатого метана. При этом сохранен штатный 50-литровый бензобак. При полной заправке LADA Largus CNG обладает запасом хода более 1000 км. Применение метана позволяет снизить затраты на топливо в три раза.

Фото: АВТОВАЗ