КАМАЗ наращивает темп сборки автомобилей

КАМАЗ увеличил темп работы сборочного конвейера до 190 автомобилей в сутки. Очередная цель – сборка 200 автомобилей в сутки, с таким темпом конвейер должен выдавать продукцию уже в июле, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Напомним, ранее КАМАЗ пересмотрел текущий бизнес-план по реализации автотехники на внутреннем рынке в 2021 году в сторону увеличения – с 34,5 тысяч до 39 тыс. автомобилей. По словам генерального директора компании Сергея Когогина, КАМАЗ увеличил объем производства и планирует дополнительно нарастить его темп во втором полугодии.

По итогам первого квартала 2021 года КАМАЗ увеличил производство на 32%, выпустив 9796 машинокомплектов. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе-марте реализация «КАМАЗов» на российском рынке выросла на 24% и составила 7257 единиц техники.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», КАМАЗ приостановил производство автомобилей с 1 по 10 мая, учитывая корпоративный отпуск, который запланирован на предприятии с 4 по 8 мая.

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Фото: КАМАЗ