В России могут ввести новые штрафы для автомобилистов

В Аналитический центр при правительстве России поступил проект поправок в КоАП, который предлагает ввести новые штрафы для водителей автомобилей. В случае, если документ будет принят (дата рассмотрения пока не определена), сотрудники ГИБДД смогут штрафовать владельцев машин и водителей за нарушения, которые раньше не карались штрафами, пишет портал Autonews.ru. Многие нарушения в новом списке появились на основании тех правил, которые изложены в техническом регламенте Таможенного союза.

Итак, штрафы могут ввести за неправильные шины, поврежденный бампер и незаконные лебедки, отсутствие подголовников и подушек безопасности (если они предусмотрены заводом), телефоны, козырьки, держатели и другое, что загораживает обзор, горящий Check Engine и другие индикаторы неисправностей, а также проблемы с фарами.

Напомним, с 1 мая 2021 года выросли автомобильные штрафы на железнодорожных переездах. Это касается случаев, когда автомобилисты проезжают через пути или переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, на запрещающий сигнал светофора, через нерегулируемый переезд при приближении поезда. Раньше за эти нарушения грозил штраф в 1 тыс. рублей, а с 1 мая он вырастет до 5 тысяч. Также законом предусмотрено лишение прав на срок от 3 до 6 месяцев, причем в случае повторного нарушения срок увеличивается до одного года.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 января 2021 года на территории РФ было зарегистрировано 45 млн легковых автомобилей. Таким образом, на их долю приходится 76% всех транспортных средств, которые числятся в нашей стране. Средний возраст всех зарегистрированных в России легковых автомобилей составляет порядка 14 лет.

Мы не только регулярно мониторим ситуацию на автомобильном рынке и важные события в автомире, но у нас в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».

Фото: Autonews.ru