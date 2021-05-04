Volkswagen Golf вернул звание бестселлера в Европе

Хэтчбек Volkswagen Golf в марте стал самой продаваемой моделью на европейском рынке, поднявшись на верхнюю строчку рейтинга продаж впервые с начала года. Напомним, в феврале бестселлером месяца был компактный хэтчбек Peugeot 208, а в январе – Toyota Yaris.

По данным исследовательской компании JATO Dynamics, самой продаваемой моделью в Европе в прошлом месяце стал Volkswagen Golf с показателем 26265 реализованных машин (-43%). На второе место вышел Peugeot 208, чьи продажи составили 25429 автомобилей (-3%). Третий результат показала Opel/Vauxhall Corsa – реализация этой модели снизилась на 20% до 24540 единиц.

Далее идет электромобиль Tesla Model 3, на котором остановили свой выбор 23755 европейских покупателей (+52%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Toyota Yaris, разошедшийся тиражом 23033 экземпляра (-9%). В ТОП-10 самых продаваемых моделей в Европе также вошли Volkswagen T-Roc (21772 шт., -7%), Citroen C3 (21426 шт., -14%), Renault Clio (21219 шт., -47%), Peugeot 2008 (20960 шт., +12%) и Fiat 500 (20832 шт., -14%).

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Volkswagen