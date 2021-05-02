Автомобили LADA с 1 мая стали дороже на 9 – 30 тысяч рублей

АВТОВАЗ поднял цены* на автомобили LADA. Как установили специалисты сайта «Цена Авто» в ходе проводимого мониторинга, с 1 мая машины отечественной марки подорожали на сумму от 9 тысяч до 30 тысяч рублей. Причем это уже третье масштабное повышение цен на автомобили LADA в 2021 году – ранее такое происходило в январе и марте.

Самое популярное семейство – LADA Granta – стало дороже на 9 – 19 тысяч рублей в кузовах «седан», «лифтбек», «хэтчбек» и «универсал». Кросс-версия подорожала на 9 – 14 тысяч рублей, «учебная» – на 9 тысяч, а Drive Active – на 14 тысяч.

Седаны LADA Vesta и Vesta Cross, а также версия CNG, прибавили в цене 20 тысяч рублей. Универсалы LADA Vesta SW и Vesta SW Cross с 1 мая стоят на 25 тысяч дороже. При этом сильнее всего в семействе «Весты» подорожала версия Sport – на 30 тысяч.

Другая флагманская модель АВТОВАЗа – LADA XRAY – стала дороже на 12 тысяч рублей. А у ее кросс-версии повышение цен составило от 12 тысяч до 22 тысяч рублей.

Все автомобили семейства LADA Largus подорожали на 20 тысяч рублей. Внедорожники LADA Niva Legend в 3-дверном исполнении стоят на 12 тысяч дороже, чем прежде, а в 5-дверном – на 17 тысяч. А вот LADA Niva Travel прибавила в цене от 17 тысяч до 21 тысячи рублей.

Таким образом, минимальные цены на семейства автомобилей LADA теперь выглядят так:

Granta – 519 900 рублей;

Vesta – 743 900 рублей;

XRAY – 706 900 рублей;

Largus – 719 900 рублей;

Niva Legend – 619 900 рублей;

Niva Travel – 779 900 рублей.

Полный список дилеров LADA (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций

Фото: АВТОСТАТ