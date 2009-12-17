В ноябре американский авторынок вырос на 9%

Продажи легковых автомобилей и внедорожников на рынке США в ноябре выросли на 8,9% и составили 744669 штук. Рост продаж эксперты объясняют эффектом «низкой базы», ведь в ноябре прошлого года американский авторынок уже значительно упал в результате летнего повышения цен на бензин, а также разразившегося кредитного кризиса. По данным, получением агентством «АВТОСТАТ» в Ward’s Automotive Group, за 11 месяцев реализация автомобилей в США снизилась на 23% и составила 9 млн. 375 тысяч 624 штук.

Продажи автопроизводителей из «детройтской тройки» в ноябре увеличились на 1,5% до 335064 единиц. Лидер американского рынка General Motors второй месяц подряд показывает рост продаж – на 6,7% до 150705 машин. Ford увеличил реализацию на 9,6% до 121334 штук, а вот Chrysler по-прежнему «в минусе» – его продажи снизились на 19,3% и составили 62992 автомобилей. По итогам 11 месяцев американские автоконцерны демонстрируют падение на 29,1% до 4 млн. 181 тысяч 343 машин, при этом GM снизил продажи на 31,8%, Ford – на 18,3%, а Chrysler – на 38,1%.

Среди импортных по-прежнему лидируют азиатские марки, чьи показатели превышают результат «детройтской тройки» как по росту, так и по объему продаж – в ноябре на 16,2% до 349152 автомобилей. В частности, Hyundai увеличил реализацию в США на 58,6% до 28047 штук, а Kia – на 28,5% до 17955 единиц. С начала года Hyundai показал рост на 6,2% до 401267 машин, Kia – на 7,8% до 279015 авто. Японская Toyota в ноябре стала второй по величине маркой после GM с показателем 133700 проданных автомобилей (+11,5%), а вот по итогам 11 месяцев Toyota остается крупнейшей в США, реализовав 1 млн. 582 тысяч 289 машин (-23,8%). Honda увеличила продажи в ноябре на 5,5% до 74003 штук, за 11 месяцев реализовала 1 млн. 43 тысячи 641 машин (-22,3%). Продажи Nissan выросли на 31,2% до 56288 автомобилей в прошлом месяце, и снизились на 21,7% до 696699 машин по итогам января-ноября.

Немецкие бренды также несколько увеличили продажи – на 8,9% до 60453 штук в ноябре и на 16,2% до 686918 автомобилей за 11 месяцев. Благодаря выходу на рынок новых и обновленных моделей реализация Porsche в прошлом месяце выросла на 28,3% до 1626 машин, однако с начала года показатель продаж на 26,4% ниже прошлогоднего –17578 единиц. Volkswagen показал рост реализации на 18,9% до 23060 штук, за 11 месяцев продано 266753 автомобилей (-6,6%). Daimler в ноябре реализовал на 18,8% больше, чем годом ранее – 17495 машин, однако с начала года продажи упали на 19,4% до 184477 единиц. А BMW увеличил реализацию всего на 0,5% до 18272 машин в ноябре, что объясняется почти 44-процентным падением продаж Mini (до 2564 машин), хотя реализация самого BMW выросла на 3,2% до 15708 авто. С начала года баварский концерн фиксирует падение в 22,5% до 218110 штук.