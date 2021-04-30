Land Rover Defender получил в России двигатель V8 и новые спецсерии

Российские дилеры Jaguar Land Rover начали приема заказов на самую мощную версию Defender с двигателем V8, а также на новые серии V8 Carpathian и XS. На российском рынке базовая цена Defender V8 в кузове 90 составит 9 млн 071 тыс. рублей, в кузове 110 – 9 млн 246 тыс. рублей, сообщает пресс-служба британской марки.

Новая самая мощная модификация в линейке Defender оснащается бензиновым 5-литровым двигателем с нагнетателем мощностью 525 л.с. и максимальным крутящим моментом 625 Нм. Силовая установка работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Короткобазная версия Defender V8 разгоняется до 100 км/ч всего за 5,2 секунды, а ее максимальная скорость составляет 240 км/ч.

Новый Defender V8 получил особые настройки подвески и трансмиссии с индивидуальными параметрами пружин и амортизаторов, новый активный самоблокирующийся задний межколесный дифференциал, а также систему Terrain Response с новым режимом Dynamic, доступным исключительно для версии V8.

Экстерьер Defender V8 отличается фирменным бейджем, четырехтрубной выхлопной системой и 22-дюймовыми легкосплавными колесными дисками цвета Satin Dark Grey. Также на внедорожник устанавливаются тормозные суппорты Xenon Blue и 20-дюймовые тормозные диски. Некоторые отдельные элементы экстерьера окрашены в Shadow Atlas. Покупатели могут выбрать один из трех цветов кузова – Carpathian Grey и Yulong White в комбинации с контрастной крышей Narvik Black, а также Santorini Black.

В салоне внедорожника установлены сиденья, обтянутые кожей Ebony Windsor с акцентами из ткани Miko Suedecloth и Robustec, отмеченные биркой Ebony. Четырехспицевое рулевое колесо покрыто Алькантарой, а подрулевые переключатели – матовым хромом. Корпус подушки безопасности и рычаг переключения передач отделаны кожей, открытая поперечная балка Defender – со специальным покрытием Satin Black, а накладки на пороги с подсветкой отмечены надписью V8.

Новая версия Defender V8 Carpathian будет представлена на российском рынке версия в обоих вариантах кузовах 90 и 110 по цене от 9 млн 530 тыс. рублей и 9 млн 705 тыс. рублей соответственно. Она отличается эксклюзивным цветом кузова Carpathian Grey, в то время, как крыша, капот и дверь багажного отделения окрашены контрастным Narvik Black. В дополнение к этому, внедорожник отмечен бейджем V8 со специальным покрытием, оснащен буксировочными проушинами в цвете Satin Black и тормозными суппортами Xenon Blue. Изготовленная на основе полиуретана фирменная защитная пленка Satin Protective Film придает автомобилю полуматовый оттенок и защищает его кузов от различных царапин. Внутри Defender V8 Carpathian имеет те же отличительные особенности, что и V8 – отделку сидений с акцентами Miko Suedecloth и Robustec, обтянутый Алькантарой руль и подсвечиваемые пороги.

Новая версия XS пришла на смену First Edition и доступна в России в кузове 110 с дизельным двигателем мощностью 249 л.с. по цене от 6 млн 511 тыс. рублей и с бензиновым двигателем 400 л.с. по цене от 7 млн 017 тыс. рублей. Колесные арки и нижняя облицовка окрашены в уникальный цвет кузова, а особые 20-дюймовые легкосплавные колесные диски покрыты Satin Grey с контрастной отделкой Diamond Turned. Доступно четыре варианта цветов кузова: Silicon Silver, Hakuba Silver, Gondwana Stone и Santorini Black.

В стандартное оборудование XS входят независимая пневмоподвеска четырех колес, система адаптивного управления подвеской Adaptive Dynamics и регулируемая система адаптации к дорожным условиям Terrain Response. Кроме того, на Defender XS установлены матричные светодиодные фары с фирменными дневными ходовыми огнями, зеркало заднего вида с улучшенной обзорностью ClearSight, информационно-развлекательная система Pivi Pro и аудиосистема Meridian с 10 динамиками. Сиденья версии XS регулируются в 12 направлениях, оснащены подогревом, функцией памяти настроек и обиты кожей Grained. Поперечная балка имеет сверхпрочное текстурированное порошковое покрытие Light Grey, а пороги внедорожника украшают подсвечиваемые металлические накладки.

Добавим также, что новый Defender 2022 модельного года доступен с беспроводным зарядным устройством с усилителем сигнала, повышающим качество сотовой связи и передачу данных через Wi-Fi, а также с новым опциональным 11,4-дюймовым сенсорным экраном мультимедийной системы Pivi Pro, который на 60% больше стандартного.

Кроме того, покупатели Defender могут персонифицировать свой автомобиль с помощью одного из трех новых пакетов экстерьера: Bright Pack, Extended Bright Pack и Extended Black. Пакет Bright Pack, доступный для всех версий, включает передние и задние защитные пластины, решетку радиатора и бейджи с отделкой Noble Chrome. Пакет Extended Bright Pack расширен отделкой Ceres Silver нижней части кузова и колесных арок. Для Defender X, Defender X-Dynamic и Defender V8 предлагается новый пакет Extended Black Pack с покрытием Gloss Black на передних и задних защитных пластинах, решетке радиатора, накладке на капоте, бейджах, облицовке нижней части кузова и колесных арках.

Фото: Jaguar Land Rover