Производство LADA Vesta в 1 квартале выросло почти на 30%

Предприятие «ЛАДА Ижевск» по итогам первого квартала 2021 года выпустило 33,6 тыс. автомобилей LADA Vesta. Это на 28,5% выше показателя за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения Минпромторга РФ.

Напомним, завод «ЛАДА Ижевск» производит седан LADA Vesta, универсал LADA Vesta SW и их кросс-версии LADA Vesta Cross и LADA Vesta SW Cross. По итогам первого квартала 2021 года реализация семейства LADA Vesta на российском рынке составила 23871 машину, что на 11% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате модель занимает вторую строчку в рейтинге самых продаваемых автомобилей LADA в России (после LADA Granta).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в апреле АВТОВАЗ начал продажи автомобилей с мультимедийной системой LADA EnjoY Pro с Яндекс.Авто, которая представлена в том числе в автомобилях семейства LADA Vesta, включая версию Sport. Так, на моделях семейства Vesta LADA EnjoY Pro c Яндекс.Авто доступна опционально начиная с комплектации Comfort в рамках пакета Winter EnjoY Pro по цене от 876,9 тыс. рублей.

В настоящее время АВТОВАЗ ведет активную работу над рестайлингом автомобилей флагманского семейства LADA Vesta. Запуск серийного производства новинки состоится не ранее 2022 года, более точные сроки пока не определены.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: АВТОВАЗ